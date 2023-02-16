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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:59

В Екатеринбурге завершены поиски 47-летнего мужчины с ДЦП

Волонтеры опрашивали очевидцев, расклеивали по городу листовки, обзванивали вокзалы, храмы и церкви
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Житель Екатеринбурга чудом заметил Станислава в своем подъезде и сообщил волонтерам. Фото: «ЛизаАлерт»

Житель Екатеринбурга чудом заметил Станислава в своем подъезде и сообщил волонтерам. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершены поиски 47-летнего Станислава Лобанова. Мужчина проживает в поселке Рефтинский. 1 февраля он вышел из дома и не вернулся. Родные забили тревогу и сообщили волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Найден. Жив! - спустя почти две недели поисков сообщили волонтеры «ЛизаАлерт». - Станислав – инвалид с детства. Он уже ранее уходил из дома. На протяжении десяти дней мы получали звонки о том, что Станислава видели в разных местах города, но информация не подтверждалась.

11 февраля мужчину в своем подъезде заметил местный житель и сообщил о этом волонтерам. Станислав находился в одном из домов в Академическом районе.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали подробности поисков Станислава Лобанова.