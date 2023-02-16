В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина

Пенсионерка может находиться в любом районе города Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропала 75-летняя Лидия Двинская. Пенсионерка ушла из дома на ВИЗе около шести вечера 15 февраля и не вернулась. Ее поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Бабушка одета в яркую рыжую шубу, пожалуйста, когда идете по улицам, обратите внимание, возможно именно вы поможете ей вернуться домой. Сегодня холодно и каждый час, проведенный на улице, может сказаться на ее здоровье, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Волонтеры отметили, что у пенсионерки есть проблемы с памятью. Она может находиться в любом районе города.

Если вы знает о местонахождении Лидии Двинской, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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