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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:38

В Свердловской области на уловки мошенников чаще всего попадаются женщины и пенсионеры

Злоумышленники за год «заработали» 3 миллиарда 192 миллиона рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур

Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на уловки мошенников чаще всего попадаются женщины и пенсионеры. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского Гглавка МВД Валерий Горелых.

- Из общего количества пострадавших львиную долю - 56%, составляют женщины, а 29% - люди в возрасте 61+, - рассказал Валерий Горелых. - Женщины, как известно, любят ушами, а в общении с аферистами доверчивость играет злую шутку. Обладая психологическими приемами, преступники пользуются этим и ловко обводят вокруг пальца людей.

Валерий Горелых привел в пример 51-летнюю учительницу гимназии из Ревды, которая недавно взяла в кредит 1,8 миллиона рублей под залог собственной квартиры. Злоумышленники позвонили ей и представились сначала силовиками, а затем сотрудниками банка. Они заверили ее, что она может потерять личные сбережения, если не переведет деньги на указанные ими счета.

За 2022 год в Свердловской области, по данным полиции, зарегистрировано свыше 6 тысяч различных видов мошенничеств с общем ущербом 3 миллиарда 192 миллиона рублей. И это не учитывая тех пострадавших, которые не обратились к силовикам.

- Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур. На второй позиции схема с вложением денег в акции или игра на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте фигурируют случаи хищения средств под предлогом «отмазать» от тюрьмы из-за совершенного ДТП с тяжкими последствиями близким родственником, - добавил Валерий Горелых.

В полиции просят свердловчан не переводить деньги неизвестным и рассказывать близким о способах обмана, которыми пользуются мошенники.

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