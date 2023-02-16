Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на уловки мошенников чаще всего попадаются женщины и пенсионеры. Об этом сообщил начальник пресс-службы свердловского Гглавка МВД Валерий Горелых.

- Из общего количества пострадавших львиную долю - 56%, составляют женщины, а 29% - люди в возрасте 61+, - рассказал Валерий Горелых. - Женщины, как известно, любят ушами, а в общении с аферистами доверчивость играет злую шутку. Обладая психологическими приемами, преступники пользуются этим и ловко обводят вокруг пальца людей.

Валерий Горелых привел в пример 51-летнюю учительницу гимназии из Ревды, которая недавно взяла в кредит 1,8 миллиона рублей под залог собственной квартиры. Злоумышленники позвонили ей и представились сначала силовиками, а затем сотрудниками банка. Они заверили ее, что она может потерять личные сбережения, если не переведет деньги на указанные ими счета.

За 2022 год в Свердловской области, по данным полиции, зарегистрировано свыше 6 тысяч различных видов мошенничеств с общем ущербом 3 миллиарда 192 миллиона рублей. И это не учитывая тех пострадавших, которые не обратились к силовикам.

- Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур. На второй позиции схема с вложением денег в акции или игра на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте фигурируют случаи хищения средств под предлогом «отмазать» от тюрьмы из-за совершенного ДТП с тяжкими последствиями близким родственником, - добавил Валерий Горелых.

В полиции просят свердловчан не переводить деньги неизвестным и рассказывать близким о способах обмана, которыми пользуются мошенники.

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