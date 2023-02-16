В Свердловской области отделения ранней реабилитации начнут работать еще в четырех больницах

Формирование сети отделений ранней медицинской реабилитации в условиях реанимации в нашем регионе началось в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделения ранней медицинской реабилитации пациентов в условиях реанимации в 2023 году откроют в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, а также на базе Свердловской областной клинической больницы №1. Туда будут направлять уральцев, у которых из-за травмы, инсульта или операции пострадали жизненно важные функции.

- Задача специалистов заключается прежде всего в восстановлении навыков, чтобы человек после выписки из больницы не стал инвалидом, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Важно начать реабилитацию как можно раньше, еще на этапе нахождения пациента в реанимации.

Отметим, что отделения ранней медицинской реабилитации в Свердловской области начали формировать в 2022 году. Сейчас в Екатеринбурге, Березовском, Нижнем Тагиле, Асбесте, Ирбите и Серове работают уже 11 центров.

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