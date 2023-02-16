Бездомные псы сбиваются в стаи и пугают людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила жалуются на бродячих собак. Жалобы поступают детскому омбудсмену. Об этом уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков сообщил на заседании комитета Заксобрания по законодательству и общественной безопасности, пишет РИА «Новый День».

- Особое место занимает Нижний Тагил, недели не проходит, чтобы мы к Пинаеву не обращались. В Екатеринбурге тоже, особенно почему-то в Академическом районе, наверное, потому что там много строек, а на них собаки, - рассказал Игорь Мороков.

Напомним, в октябре 2022 года в районе Академический жители жаловались на бездомных собак. Родители были обеспокоены, что дикие псы могут напасть на детей. Затем в январе 2023 года в Академическом стая бродячих псов напала на женщину с ребенком. Животные прокусили ребенку ногу, а его мама получила синяки от укусов.

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