Под Екатеринбургом фотограф запечатлел северное сияние

Редкое природное явление можно было наблюдать в районе села Мостовское Фото: предоставлено Евгением Кудымовым

Под Екатеринбургом в районе села Мостовское в ночь с 15 на 16 февраля фотограф запечатлел северное сияние.

- Очень редкое явление в наших местах. Доехав до локации, мы застали последние минуты вспышки. Параметры на глаз, а времени подумать над композицией совсем не было, - рассказал Евгений Кудымов на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, в ночь с 13 на 14 марта в прошлом году полярное сияние удалось снять жителю Екатеринбурга Андрею Звереву. Он выбрал наименее засвеченное место на расстоянии около 15 километров на северо-восток от Екатеринбурга по Режевскому тракту и сделал эффектные фото на обычный телефон со штатива.

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