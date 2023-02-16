Екатеринбургу нужно 3 миллиарда рублей, чтобы купить трамваи для линии в Академический

Глава города целый час отвечал на вопросы горожан в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 16 февраля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) рассказал о планах по строительству трамвайной ветки в Академический район. По словам мэра, закончена она будет до конца 2023 года.

- Необходимо решить задачу обеспечения новой трамвайной линии новым трамвайным парком, - сказал Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM). - Мы активно эту работу проводим с нашими федеральными институтами развития. Я на прошлой неделе был во Внешэкономбанке, встречался с одним из вице-президентов. Обсуждались варианты решения этой сложнейшей задачи.

Глава города также добавил, что для линии в Академический район нужно минимум 20 новых трехсекционных трамваев. Каждый из них стоит больше 150 миллионов рублей. Поэтому для обеспечения новой трамвайной линии новыми вагонами нужно три миллиарда рублей.