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НовостиОбщество16 февраля 2023 4:39

Алексей Орлов высказался против идеи «притормозить» работу по выявлению памятников архитектуры

Мэр считает, что объекты, имеющие историческую ценность, нужно сохранять
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мэр считает, что объекты, имеющие историческую ценность, нужно сохранять

Мэр считает, что объекты, имеющие историческую ценность, нужно сохранять

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) выступил против идеи «притормозить» работу по выявлению памятников архитектуры.

- Если объект красивый, имеет историческую ценность и его можно сохранить в городской среде, то он должен быть сохранен. Это нужно обсуждать с урбанистами, архитекторами и другими специалистами, - сказал мэр.

Ранее на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению гордумы директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин поделился мнением, что необходимо прекратить выявлять новые памятники. По его мнению, для начала необходимо навести порядок в имуществе, которое уже есть.

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