Алексей Орлов высказался против идеи «притормозить» работу по выявлению памятников архитектуры

Мэр считает, что объекты, имеющие историческую ценность, нужно сохранять Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) выступил против идеи «притормозить» работу по выявлению памятников архитектуры.

- Если объект красивый, имеет историческую ценность и его можно сохранить в городской среде, то он должен быть сохранен. Это нужно обсуждать с урбанистами, архитекторами и другими специалистами, - сказал мэр.

Ранее на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению гордумы директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин поделился мнением, что необходимо прекратить выявлять новые памятники. По его мнению, для начала необходимо навести порядок в имуществе, которое уже есть.

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