В Екатеринбурге пожарные спасли двух детей из задымленной 12-этажки

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 17 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пожарные с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасли двух детей из задымленной 12-этажки на Металлургов. В доме вечером 15 февраля вспыхнул мусор в мусоросборнике на первом этаже.

- В 19:47 поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 25 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава.

Пожарным удалось локализовать огонь в 19:57. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 20:48. К счастью, во время возгорания никто не пострадал.

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