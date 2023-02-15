Митрополит Екатеринбургский сравнил гомосексуализм с шизофренией и аутизмом

По мнению владыки, нетрадиционные отношения являются серьезным нарушением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сравнил гомосексуализм с шизофренией и аутизмом. По мнению владыки, нетрадиционные отношения являются серьезным нарушением. Об этом митрополит заявил во время прямого эфира на телеканале ОТВ.

- Церковь сохраняет единственно верные – традиционные отношения к браку: мужчины и женщины. Отношения иные — я сейчас не буду перечислять их, мы понимаем, о чем идет речь, — являются мерзостью перед лицом Божиим, - заметил митрополит.

При этом владыка добавил, что в нашей стране к психиатрическими расстройствами относятся бережно.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений иронично ответил на включение его в санкционный список президента Украины. По словам владыки, он принимает поздравления из-за упоминания своего имени в этом указе. При этом Евгений Кульберг назвал Владимира Зеленского комическим актером.