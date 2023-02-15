Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле в столкновении двух иномарок пострадала девятилетняя девочка. Авария произошла днем 15 февраля на Восточном шоссе. По предварительным данным, 66-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer не предоставил преимущество попутному Volkswagen Polo.

- В результате происшествия девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, также у нее подозревали сотрясение головного мозга. После осмотра бригадой скорой помощи отпущена домой. За рулем находилась ее 37-летняя мама, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Оба водителя был трезвы в момент столкновения. Известно, что предполагаемый виновник имеет 43-летний водительски стаж.

- Он решил выполнить разворот в обратную сторону, с указателем поворота, убедившись, что сзади никого нет. При выполнении маневра разворота почувствовал удар спереди и остановился, - добавили в госавтоинспекции.