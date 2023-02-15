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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 16:46

В Екатеринбурге 46-летний мужчина во время ссоры набросился с ножом на своего товарища

Пострадавшего увезли в больницу с ранением грудной клетки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пострадавшего местного жителя увезли в областную клиническую больницу с проникающим ранением грудной клетки

Пострадавшего местного жителя увезли в областную клиническую больницу с проникающим ранением грудной клетки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 46-летний мужчина напал с ножом на своего 67-летнего товарища во время алкогольного застолья. Инцидент произошел в одной из квартир обычного жилого дома. В какой-то момент между уральцами вспыхнула ссора, которая закончилась поножовщиной.

Пострадавшего местного жителя увезли в областную клиническую больницу с проникающим ранением грудной клетки.

- Сам заявитель дал признательные показания и при опросе пояснил, что в ходе ссоры ударил соседа кухонным ножом, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.