В Екатеринбурге 46-летний мужчина во время ссоры набросился с ножом на своего товарища

Пострадавшего местного жителя увезли в областную клиническую больницу с проникающим ранением грудной клетки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 46-летний мужчина напал с ножом на своего 67-летнего товарища во время алкогольного застолья. Инцидент произошел в одной из квартир обычного жилого дома. В какой-то момент между уральцами вспыхнула ссора, которая закончилась поножовщиной.

Пострадавшего местного жителя увезли в областную клиническую больницу с проникающим ранением грудной клетки.

- Сам заявитель дал признательные показания и при опросе пояснил, что в ходе ссоры ударил соседа кухонным ножом, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.