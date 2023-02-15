Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле в столкновении двух большегрузов пострадал человек. Авария произошла вечером 15 февраля на Свердловском шоссе. Фура от удара вылетела в кюве, обе машины получили серьезные повреждения.

По данным паблика «Инцидент. Нижний Тагил», машины не смогли поделить дорогу, из-за чего и произошло ДТП.

- Предварительно, один человек пострадал, на место происшествия выехал экипаж ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге авария близ трамвайных путей спровоцировала пробки общественного транспорта. Как выяснилось, вечером 15 февраля на пересечении улиц 8 Марта и Фрунзе водитель иномарки Volvo сбил пешехода, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.