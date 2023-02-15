Во время спецоперации на Украине погиб 38-летний житель Сухого Лога

Фото: пресс-служба администрации сухоложского ГО

Во время спецоперации на Украине погиб житель Сухого Лога Дмитрий Макаров, ему было 38 лет. Известно, что уралец окончил школу села Филатовского. Участником СВО он был с октября прошлого года в составе ЧВК.

- Свой последний бой он принял 22 января под городом Артемовск Донецкой Народной Республики. Дмитрий Макаров награжден медалью «За отвагу». Прощание с ним состоялось 15 февраля, - уточнили в пресс-службе администрации Сухоложского ГО.

Ранее стало известно, что во время спецоперации 26 января погиб сержант парашютно-десантного взвода из поселка Шаля Владимир Гладких. Он был добровольцем. До этого Владимир Гладких работал на Свердловской железной дороге.

- Ушел добровольцем и принимал активное участие в боевых действиях, защищая Родину. Вечная память воину, искренние соболезнования его родным и близким, - написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Шалинского городского округа Алексей Богатырев.