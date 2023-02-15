В Нижнем Тагиле выросло число аварий, участники которых ездят без полисов ОСАГО

Такие владельцы авто остаются без возмещения материального ущерба от страховой компании

В Нижнем Тагиле автоинспекторы рассказали о всплеске аварий, участники которых зачастую ездят без полисов ОСАГО. Известно, что только за два месяца за отсутствие страховки к ответственности привлекли 143 водителя.

73 человека из этого списка попали в ДТП.

- Стоит напомнить, что в случае ДТП его участники лишают себя возможности оформить документы по Европротоколу. Они вынуждены обращаться в ГИБДД и проходить процедуру оформления, затратив гораздо больше сил и времени, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Кроме того, такие владельцы авто остаются без возмещения материального ущерба от страховой компании.

- При оформлении ДТП страховые компании отказывают в выплате денежных средств, если у одного из участников отсутствует страховой полис. Заложниками ситуации становятся оба водителя, - добавили в Госавтоинспекции.