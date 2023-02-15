В Екатеринбурге провели траурный митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана

Известно, что в акции поучаствовали ветераны боевых действий в Афганистане, а также другие участники локальных конфликтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» провели траурный митинг, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Кроме того, мероприятие приурочили ко дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами страны.

- Многие герои уже не с нами, но наша с вами задача - помнить их лица и поступки, передавать эту память из поколения в поколение, чтобы гордость в наших сердцах, сила этих людей подвигала нас на новые победы , - отметил на открытии митинга вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Известно, что в акции поучаствовали ветераны боевых действий в Афганистане, а также другие участники локальных конфликтов, семьи погибших бойцов, студенты и активисты из молодежных патриотических организаций.

- Сегодня день памяти тех, кто сражался за Родину, кто защищал границы нашей страны, - добавила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.