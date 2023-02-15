«Уралвагонзавод» показал архивные кадры с уникальным огнеметным танком

Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»

На предприятии «Уралвагонзавод» показали архивные снимки уникального огнеметного танка ОТ-34-76. Боевую машину выпустили в 1942 году и сразу же отправили на фронт, именно этот экземпляр затонул в подмосковном озере Черное зимой 1943 года.

- Сразу вытащить «тридцатьчетверку» не удалось. И вторая попытка в 1950-е годы оказалась неудачной. Огнеметный танк поднял со дна зимой 1999 года его «младший родственник» БРЭМ. ОТ-34-76 лежал башней вниз в 100 метрах от берега, - рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода».

В итоге танк отправили на экспертизу в Военно-исторический музей вооружений и бронетанковой техники.

- В этой машине максимальное количество «родных» агрегатов, что делает ее особенно ценной! Многие годы огнеметный танк ОТ-34-76 открывал парады Победы в Нижнем Тагиле, - добавили на предприятии.