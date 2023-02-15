Билайн ускорил мобильный интернет в Екатеринбурге и во всей Свердловской области

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Билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Оператор увеличил скорость мобильного интернета с помощью рефарминга, а также продолжил точечное усиление сети. Благодаря выполненным работам более чем на 60% выросла скорость передачи данных в сети билайн.

В 2022-м году для ускорения интернета компания продолжила глобальную модернизацию сети, начатую в 2021-м году, и провела рефарминг в 32 регионах страны, в том числе и в Свердловской области. После завершения работ в области увеличился используемый частотный диапазон в сети 4G.

Эффект от этого можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получили скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт использования интернета. Кроме того, сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы».

Благодаря выполненным работам скорость мобильного интернета в Свердловской области выросла в среднем на 62%* как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. В результате – страницы загружаются быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.

В итоге в 2022 году клиенты билайн использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре 2022 года клиенты стали на 20% стали чаще смотреть онлайн-видео, на 18% – слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправить аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

Кроме этого, компания продолжала точечно увеличивать покрытие и емкость сети благодаря строительству новых базовых станций. Технические специалисты улучшили качество связи вблизи десятка учебных заведений, среди которых – Уральский федеральный университет им. Бориса Ельцина, Уральский технический институт связи и информатики, Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича, Свердловский областной педагогический колледж, техникум «Строитель», Уральский колледж технологий и предпринимательства, техникум «Автоматика» и др. Еще более высокие скорости интернета и надежная голосовая связь доступны в крупных деловых центрах Екатеринбурга – в международном выставочном центре «Екатеринбург–ЭКСПО», бизнес-центах «Прогресс» и «Октябрьский». Также билайн обновил свою сетевую инфраструктуру в Областной детской клинической больнице, запустив дополнительное 4G-оборудование и специальное indoor-покрытие**.

«В 2022 году мы провели полный рефарминг сети, перенастроив по всему региону более 1100 базовых станций. Скорости мобильного интернета значительно выросли, и это видят наши абоненты – они стали качать больше. Например, в Ревде после расширения частотного диапазон в сети 4G скорости достигают до 230 мегабит в секунду. Это быстрее, чем домашний интернет. Мы рады, что благодаря проведенным работам жители из самых разных уголков Свердловской области имеют доступ к обучающему и развлекательному контенту, могут пользоваться различными онлайн-сервисами, общаться по видеосвязи или вести трансляции в соцсетях», – комментирует директор Свердловского отделения билайн Ильдар Фахрутдинов.

В 2023 году компания продолжит оптимизировать сеть на основании запросов своих клиентов.

* по данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г. и ноябрь 2022 г.

** indoor – «индор» – в помещении

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