Академический район соединят с ЕКАД при помощи отдельного выезда

Глава города 16 февраля ответил на вопросы горожан в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 февраля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов отвечал на вопросы горожан в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM). В частности жители города поинтересовались, будет ли создан выезд из Академического района на Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу.

- Думаем об этом, - сказал Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM). - Из Солнечного мы такой выезд организовали сегодня.Полгода не прошло, а жители уже привыкли к южному обходу ЕКАДа, который запускали в сентябре. Естественно Академический это быстрорастущий район. Мы этот вопрос прорабатываем. В среднесрочной перспективе выезд на ЕКАД из Академического появится.

Когда именно начнется строительство, пока не известно, равно, как и то, по какому принципу будет организован выезд.