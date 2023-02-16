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НовостиОбщество16 февраля 2023 3:12

Реконструкция улицы Вайнера начнется в 2023 году

Глава города рассказал об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM)
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»(92,3 FM) отвечает на вопросы горожан

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»(92,3 FM) отвечает на вопросы горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 февраля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопросы горожан в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM). Кроме того он рассказал, как Екатеринбург готовится к своему 300-летию. В частности, Алексей Орлов сказал, что реконструкцию улицы Вайнера не откладывали.

- По улице Вайнера мы в прошлом году принимали участие в федеральном конкурсе Ростуризма на создание культурного кода нашего города, - сказал Алексей Орлов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM). - Екатеринбург стал одним из победителей. Решение принято. Деньги выделены. Мы вчера с коллегами обсуждали этапы проведения работ по улице Вайнера и прилегающим районам. Достаточно большой объем работ нам предстоит в этом году выполнить. Концепцию, проект мы разрабатывали совместно с общественностью, урбанистами, художниками. Естественно эта улица должна соответствовать статусу столичного города.

Добавим, что Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга ровно два года назад. 9 февраля 2021 года депутаты Городской Думы высказались большинством голосов за его кандидатуру.