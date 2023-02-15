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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:11

В Нижнем Тагиле задержали рецидивиста, которого обвиняют в серии краж смартфонов

Ущерб от его действий составил почти 250 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ущерб от его действий составил почти 250 тысяч рублей

Ущерб от его действий составил почти 250 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего рецидивиста, которого обвиняют в серии краж смартфонов. В основном злоумышленник выбирал машины, разгружавшиеся вблизи магазинов, и похищал из салонов телефоны.

Также на его счету угон велосипеда из местного торгового центра. Владелец байка вышел из торгового павильоне и обнаружил пропажу своего имущества. Выяснилось, что злоумышленник действовал с февраля по октябрь прошлого года.

- Причиненный от преступной деятельности материальный ущерб составил почти 250 тысяч рублей. Под подозрение попал житель Вагонки. Также в отношении него уже рассматривается в суде уголовное дело по серии аналогичных преступлений, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства». Материалы уже передали на рассмотрение в суд.