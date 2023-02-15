В Нижнем Тагиле задержали рецидивиста, которого обвиняют в серии краж смартфонов

Ущерб от его действий составил почти 250 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего рецидивиста, которого обвиняют в серии краж смартфонов. В основном злоумышленник выбирал машины, разгружавшиеся вблизи магазинов, и похищал из салонов телефоны.

Также на его счету угон велосипеда из местного торгового центра. Владелец байка вышел из торгового павильоне и обнаружил пропажу своего имущества. Выяснилось, что злоумышленник действовал с февраля по октябрь прошлого года.

- Причиненный от преступной деятельности материальный ущерб составил почти 250 тысяч рублей. Под подозрение попал житель Вагонки. Также в отношении него уже рассматривается в суде уголовное дело по серии аналогичных преступлений, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства». Материалы уже передали на рассмотрение в суд.