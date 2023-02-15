В Нижнем Тагиле не смогли продать больницу и женскую консультацию

За здания могли выручить больше 30 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле не состоялись торги по зданиям городской больницы№7 и женской консультации, потому что на эти объекты не нашлось покупателей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Оба здания выставили на продажу в ноябре 2022 года, торги организовал Фонд имущества Свердловской области. В начале этого года собственник зданий Горбольница №1 разместила на одном из сайтов объявлений информацию об аренде объектов за 1 рубль в месяц, но аренда возможна только после проведения торгов.

Оба здания находятся в аварийном состоянии. Первая больница оценена в 22,5 миллиона рублей, а здание женской консультации в 15,3 миллиона рублей.