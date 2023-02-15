След, оставленный в небе челябинским метеоритом, 15 февраля 2013 года

В десятилетнюю годовщину падения Челябинского метеорита ученые, исследовавшие его, рассказали, может ли это ЧП повториться в Екатеринбурге.

- Если говорить о метеоритах размером в 19-20 метров, как челябинский, то в среднем они падают раз в 25-30 лет, - говорит исследователь метеорита профессор УрФУ Виктор Гроховский. – Если же говорить о вторжении обычных болидов размером с метр, то они постоянно падают.

По словам исследователей, спрогнозировать приближение к Земле таких небольших метеоритов сложно. Сейчас ученые ведут наблюдение лишь за небесными телами размером больше 140 метров. Их рядом с Землей около 30 тысяч.