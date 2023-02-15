В ямальской школе робот Дюша поможет особенным детям

Робот научит детей навыкам общения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Губкинский на Ямале в одной из школ появился робот-ассистент Дюша, который поможет в обучении детям с особенностями здоровья. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Робот будет обучать школьников базовым навыкам общения, повысит уровень внимания и вовлеченности, а также поможет снять тревожность.

- Главное, что этот помощник не вызовет у ребятишек страх при взаимодействии, - рассказывает глава Губкинского Андрей Гагарин.

Робота доставили в школу 15 февраля. В будущем его функционал хотят расширить.