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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:42

В ямальской школе робот Дюша поможет особенным детям

Помощник научит базовым навыкам общения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Робот научит детей навыкам общения

Робот научит детей навыкам общения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Губкинский на Ямале в одной из школ появился робот-ассистент Дюша, который поможет в обучении детям с особенностями здоровья. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Робот будет обучать школьников базовым навыкам общения, повысит уровень внимания и вовлеченности, а также поможет снять тревожность.

- Главное, что этот помощник не вызовет у ребятишек страх при взаимодействии, - рассказывает глава Губкинского Андрей Гагарин.

Робота доставили в школу 15 февраля. В будущем его функционал хотят расширить.