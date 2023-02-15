Министр Николай Смирнов объяснил, почему в регионе так резко выросли тарифы на капремонт

Изначально рост тарифа на капремонт для уральцев достигал 57 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что изначально рост тарифов за капремонт был еще выше, чем те цифры, которые утвердили в постановлении регионального правительства.

- Дело в том, что в соответствии с методикой, установленной Российской Федерацией, было рекомендовано перейти на расчет по индексам от Минстроя России. После пересчета мы увидели, что ставка платы должна вырасти на 57 процентов, - рассказал Николай Смирнов. - Поэтому региональный Фонд капитального ремонта заказал расчет индекса на капремонт по Свердловской области в Уральском центре ценообразования в экономике и строительстве. Оказалось, что на текущий год рост можно снизить с 57 до 41 процента. Мы выбрали самую низкую ставку, которую и утвердили постановлением правительства региона.

По словам министра, чиновники выбрали самый безболезненный вариант и по подсчетам ставка платы, которая бы окупалась, варьируется от 23 до 27 рублей за один квадратный метр.

Сейчас же в регионе установлена ставка платы в 14 рублей за один квадратный метр.

Ранее руководитель регионального фонда капремонта Станислав Суханов сообщал, что с февраля 2022 года подросли цены на строительные материалы, поэтому нужно либо сокращать объемы работ по капитальному ремонту, либо повышать индексы. От сокращения объема работ власть отказалась. Поэтому существенно вырос тариф: в 2021 году изменение стоимости индексов составило 26 процентов, в 2022 году – 14 процентов. При этом индексация тарифа составила всего 4 процента и уложилась в рамки официальной инфляции. Поэтому и был зафиксирован рост в 41 процент.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».