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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:23

Житель Березовского два года не мог поставить надгробие на могилу матери из-за похоронщиков

Мужчине не выдавали паспорт захоронения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пользуясь юридической неграмотностью заявителя, индивидуальный предприниматель надлежащим образом не оформил документы

Пользуясь юридической неграмотностью заявителя, индивидуальный предприниматель надлежащим образом не оформил документы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Березовского два года не мог поставить надгробие на могилу матери из-за похоронщиков. Мужчине не выдавали паспорт захоронения.

- Тело было погребено в пределах семейного (родового захоронения) на Центральном кладбище Березовского, - рассказали в Прокуратуре Свердловской области. - Оказав услуги по погребению тела, пользуясь юридической неграмотностью заявителя, индивидуальный предприниматель надлежащим образом не оформил документы на захоронение и не передал заявителю паспорт захоронения.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. В целях защиты прав пожилого человека сотрудники ведомства обратилась в суд с иском к МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа». Прокуратура потребовала обязать их признать факт захоронения и выдать паспорт захоронения.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Березовского в полном объеме. Мужчине выдавали паспорт захоронения.

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