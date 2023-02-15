Пользуясь юридической неграмотностью заявителя, индивидуальный предприниматель надлежащим образом не оформил документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Березовского два года не мог поставить надгробие на могилу матери из-за похоронщиков. Мужчине не выдавали паспорт захоронения.

- Тело было погребено в пределах семейного (родового захоронения) на Центральном кладбище Березовского, - рассказали в Прокуратуре Свердловской области. - Оказав услуги по погребению тела, пользуясь юридической неграмотностью заявителя, индивидуальный предприниматель надлежащим образом не оформил документы на захоронение и не передал заявителю паспорт захоронения.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. В целях защиты прав пожилого человека сотрудники ведомства обратилась в суд с иском к МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского округа». Прокуратура потребовала обязать их признать факт захоронения и выдать паспорт захоронения.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Березовского в полном объеме. Мужчине выдавали паспорт захоронения.

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