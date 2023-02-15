Свердловской области выделят 10 миллиардов рублей на ЖКХ

Деньги поступят в регион частями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область в течение нескольких лет получила 10 миллиардов рублей на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства. Первые деньги регион получил в нынешнем году, сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Деньги будут направлять в наиболее проблемные с точки зрения ЖКХ муниципалитеты на модернизацию системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- В 2023 году мы планирует получить 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. В следующем году – до 3,75 миллиарда. В 2025 году мы планируем, что сумма увеличится до 5 миллиардов рублей, - говорит Николай Смирнов.

Средства на ЖКХ будут выделять на условиях софинансирования регионального и муниципальных бюджетов.