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НовостиОбщество15 февраля 2023 9:18

Пенсионерка из Каменска-Уральского разоблачила телефонных аферистов

Теперь мошенников ищет полиция
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина передала полицейским данные о мошенниках

Женщина передала полицейским данные о мошенниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

70-летняя жительница Каменска-Уральского разоблачила телефонных мошенников, передав их контакты в городскую полицию. Об этом пишет портал KU66.RU.

В прошедшую пятницу в городской отдел полиции обратилась пенсионерка. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные люди, которые представились стражами порядка, и спросили ее о причастности к одному из уголовных дел.

Женщина поняла, что ей звонят аферисты. Она прекратила разговор с мошенниками, сохранив свои нервы и деньги, после чего передала координаты в полицию.