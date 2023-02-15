Пенсионерка из Каменска-Уральского разоблачила телефонных аферистов

Женщина передала полицейским данные о мошенниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

70-летняя жительница Каменска-Уральского разоблачила телефонных мошенников, передав их контакты в городскую полицию. Об этом пишет портал KU66.RU.

В прошедшую пятницу в городской отдел полиции обратилась пенсионерка. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные люди, которые представились стражами порядка, и спросили ее о причастности к одному из уголовных дел.

Женщина поняла, что ей звонят аферисты. Она прекратила разговор с мошенниками, сохранив свои нервы и деньги, после чего передала координаты в полицию.