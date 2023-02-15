В Екатеринбурге юбилей песни «Уральская рябинушка» отметят концертом

16 февраля Евгению Родыгину исполнилось бы 98 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 февраля 2023 года уральскому композитору Евгению Родыгину исполнилось бы 98 лет, а его самой известной песне «Уральская рябинушка» в этом году исполняется 70 лет. В честь этих памятных дат 17 февраля в ДК имени Лаврова на Уралмаше проведут концерт.

Все вырученные от билетов на вечер уральской песни деньги пойдут на возведение памятника Евгению Родыгину. На концерте выступят народный артист России Иван Пермяков, народная артистка России Светлана Комаричева, а также Уральский государственный академический русский народный хор.

Отметим, что песня «Уральская рябинушка» стала одним из самых узнаваемых брендов Свердловской области. Ее транслируют по радио и ТВ, а в советские годы издавали на грампластинках. Об этом пишет ИА "Уральский меридиан".