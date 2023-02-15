Новые троллейбусы в Екатеринбурге планируют запустить на четыре городских маршрута

На новые машины потратили 1 миллиард 435,5 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые троллейбусы, которые вскоре должны доставить в Екатеринбург, планируют запустить на четыре городских маршрута. Об этом сообщил на заседании в гордуме председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Ощепков.

Предварительно предполагается, что первые восемь троллейбусов, которые должны приехать в Екатеринбург до конца февраля, пустят на маршруты № 4, № 37, № 14 и № 1.

- Это будут современные троллейбусы с возможностью автономного хода, низким уровнем пола, оснащенные системами видеонаблюдения, кондиционирования, подсчета пассажиропотока, а также с зарядными устройствами для смартфонов, - напомнили в мэрии Екатеринбурга.

Конкурс на поставку 45 троллейбусов провели в 2022 году. На новые машины потратили 1 миллиард 435,5 миллиона рублей. Планируется, что до 1 ноября текущего года будет поставлена вся партия троллейбусов.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».