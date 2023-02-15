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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:15

Застраивать жильем территорию КОРа в Екатеринбурге пока не планируют

Ранее сообщалось, что проект намерены реализовать до 2030 года
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На территории КОРа планируют построить около 120 тысяч квадратных метров жилья

На территории КОРа планируют построить около 120 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застраивать жильем территорию КОРа в Екатеринбурге пока не планируют. Об этом сообщил на круглом столе «Коммерсантъ-Урал» заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

- Планы по строительству жилья на этом участке есть лишь «вдолгую», - рассказал Рустам Галямов.

Есть ли желающие заняться строительством на этой площадке, замглавы не уточнил.

Напомним, ранее на сайте мэрии Екатеринбурга появилась обновленная стратегия социально-экономического развития Кировского района. Там сообщалось, что территорию хотят застроить до 2030 года. В документе отмечено, что освоить планируется площадку на улице Высоцкого. Там хотят построить около 120 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее о сносе Кировского оптового рынка говорили в 2020 году. Действующий тогда мэр Александр Высокинский заявлял, что на его месте хотят построить жилье.

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