На территории КОРа планируют построить около 120 тысяч квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застраивать жильем территорию КОРа в Екатеринбурге пока не планируют. Об этом сообщил на круглом столе «Коммерсантъ-Урал» заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

- Планы по строительству жилья на этом участке есть лишь «вдолгую», - рассказал Рустам Галямов.

Есть ли желающие заняться строительством на этой площадке, замглавы не уточнил.

Напомним, ранее на сайте мэрии Екатеринбурга появилась обновленная стратегия социально-экономического развития Кировского района. Там сообщалось, что территорию хотят застроить до 2030 года. В документе отмечено, что освоить планируется площадку на улице Высоцкого. Там хотят построить около 120 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее о сносе Кировского оптового рынка говорили в 2020 году. Действующий тогда мэр Александр Высокинский заявлял, что на его месте хотят построить жилье.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».