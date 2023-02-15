Тело направят на судмедэкспертизу Фото: группа во ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

Труп мужчины обнаружили возле Шарташского рынка, у дома №98 по улице Восточной, утром 15 февраля. Как сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские устанавливают личность умершего. Предварительно, это мужчина без определенного места жительства.

- Проверка проводится следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга областного Следственного комитета, проводится осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера - при внешнем осмотре телесных повреждений обнаружено не было. Тело направят на судмедэкспертизу.

Напомним, в Екатеринбурге возле ТЦ «Пассаж» 14 февраля обнаружили труп мужчины. Как сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские установили, что умерший - это местный житель 1952 года рождения.

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