Из Генплана Екатеринбурга исключили строительство дороги через Калиновский лесопарк

Дороги через Калиновский лесопарк не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Генплана Екатеринбурга на период до 2045 года исключили строительство дороги через Калиновский лесопарк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Администрация города учла мнение жителей, принявших участие в общественных обсуждениях.

- Данные решения будут закреплены при утверждении градостроительного документа, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Также в мэрии отметили, что будет проработан вопрос о возможности смещения в северном направлении развязки продолжения улицы Новосадовой - дублера проспекта Космонавтов с целью снижения возможного негативного воздействия на Пышминские озерки. Обращения об этом поступили во время общественных обсуждений.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Напомним, планировалось, что новая дорога разгрузит проспект Космонавтов, на котором регулярно образуются заторы. Ранее мы писали, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал пересмотреть планы по строительству дороги через Калиновский лесопарк.

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