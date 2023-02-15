ВТБ: за прошлый год число держателей зарплатных карт в Свердловской области выросло на 50 тысяч человек

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Только в 4-м квартале более 20 тысяч свердловчан начали получать заработную плату на карты ВТБ. В итоге порядка 200 тысяч жителей региона являются зарплатными клиентами банка.

«В конце прошлого года мы существенно нарастили базу наших зарплатных клиентов. - отмечает заместитель управляющего ВТБ в Свердловской области Сергей Жуков. – Многие выбирают для зачисления средств ЕСК - единую социальную карту Свердловской области «Уралочка». Помимо традиционных опций, владельцы «Уралочки» могут воспользоваться специальными предложениями и бонусами от региональных партнеров программы. В конце 2022 года мы выпускали более 6 тысяч ЕСК ежемесячно, и уже вплотную приблизились к этапному показателю в 50 тысяч карт «Уралочка».