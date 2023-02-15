В университете заявили, что ни один из участников драки не был отчислен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УрФУ опровергли информацию об отчислении студентов после массовой драки. 21 января в общежитии на улице Большакова были задержаны десять иностранных студентов из Египта и Йемена.

- Ни один студент - участник драки в общежитии на Большакова, 77, из университета не отчислен, - говорится в ответе пресс-службы УрФУ на запрос «КП-Екатеринбург».

Ранее источник «КП» сообщал, что по итогам разбирательств было принято решение отчислить одного студента из Египта, а также учащегося из Узбекистана.

- Там [в УрФУ] поднялась шумиха. Дело дошло до представителей дипломатической миссии. В итоге решили приказы об отчислении отменить и ограничиться выговором, - пояснил инсайдер.

Напомним, что семь из десяти задержанных подверглись административному аресту по статье о мелком хулиганстве.