Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Петрозаводск в современной истории аэропорта ранее не осуществлялись Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга запускают рейсы в Петрозаводск. Летать в Карелию из аэропорта Кольцово самолеты начнут со 2 мая. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Северсталь Авиа» на CRJ 200 два раза в неделю.

- Вылет из Екатеринбурга запланирован на 16:00, прибытие - в 16:25. Отправление из Петрозаводска - в 17:15, прилет в Кольцово - в 21:40, - рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

В Кольцово отметили, что регулярные рейсы из Екатеринбурга в Петрозаводск в современной истории аэропорта ранее не осуществлялись.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания «РусЛайн» запустила рейсы из Екатеринбурга в три города России. Лайнеры будут доставлять пассажиров в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Архангельск. Полеты будут осуществляться дважды в неделю на 50 кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

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