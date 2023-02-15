На Урале зарплата в среднем выросла на 5%

Самыми высокими в стране остаются зарплаты в Московском регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале по итогам 2022 года зарплата в среднем выросла на 5%. К такому выводу пришли аналитики «Банка данных заработных плат» информационно-аналитического сервиса hh.ru, сравнив показатели минувшего и 2021 года. По их данным, фактический ежемесячный доход в УрФО в 2022 году составил 63 487 рублей.

- В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 тысяч рублей и достиг 87 947 рублей (+5,6% г/г), - рассказали в hh.ru.

Также специалисты отметили, что самыми высокими в стране остаются зарплаты в Московском регионе. По подсчетам экспертов, они зафиксировались на уровне 118 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что, по данным Свердловскстата, за последний год средняя зарплата в Свердловской области увеличилась на 13,4% и составила 56 705 рублей.

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