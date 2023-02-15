СвЖД обновляет пути на участке Нижняя Салда – Алапаевск

Фото из архива РЖД

Свердловская магистраль в 2023 году увеличит объем капитального ремонта и модернизации пути на рокадном направлении Смычка – Алапаевск – Егоршино. Это позволит эффективнее использовать инфраструктуру СвЖД, организовать удобный транспортный коридор с севера Свердловской области с выходом на Транссиб.

В целях усиления инфраструктуры в 2022 году на перегоне Нижняя Салда – Ясашная заменено 32 км пути: с деревянного его перевели на железобетонное основание. В текущем году работы продолжатся на перегоне Ясашная – Алапаевск (20 км). Капитальный ремонт пути даст возможность поднять весовую норму поездов на данном направлении до 6,3 тыс. тонн (как на Транссибе). В свою очередь это позволит не проводить на станциях Егоршино и Алапаевск отцепку групп вагонов от поездов, прибывающих с Транссиба (сейчас это приходится делать из-за того, что весовые нормативы на участке ниже, чем на главной магистрали). Обновление пути и повышение весовых норм поездов позволит эффективнее использовать пропускную способность направления, а в итоге значительно снизить нагрузку на Екатеринбургский железнодорожный узел.

По новому транспортному коридору в обход Екатеринбургского железнодорожного узла планируется организовать вывоз промышленной продукции с севера Свердловской области в направлении портов Дальнего Востока. Обеспечить ускоренную доставку железорудного сырья (со ст. Качканар), глинозема и цветных руд (ст. Климки) на металлургические предприятия Урала и Сибири. Организовать перевозки инертно-строительных грузов назначением на станции Свердловской (Войновка и Тюмень) и Западно-Сибирской железных дорог. В обратном направлении (на север региона) можно будет по оптимальному маршруту доставлять кузбасский уголь и другую продукцию.

Кроме того, в перспективе использовать данный транспортный коридор планируется для вывоза продукции предприятий-резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» (ст. Верхняя Салда).

Другим важным эффектом от модернизации участка Нижний Тагил – Ясашная – Алапаевск должно стать развитие пригородных пассажирских перевозок и новых туристических маршрутов, в том числе с использованием электро- и дизель-поездов нового поколения «Ласточка» и «Орлан».