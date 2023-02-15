В зоопарке Екатеринбурга отмечают Всемирный день бегемота

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга 15 февраля отмечают Всемирный день бегемота. В честь праздника горожан зовут на показательное кормление карликового бегемота Евы.

- Еву ждет праздничное угощение. В рацион Евы входят свежая и замороженная зелень, орехи, свежие фрукты и различные витаминные добавки, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Еву привезли в Екатеринбург из Эдинбурга. Она заслужено является любимицей и посетителей и сотрудников. Основная ее активность приходится на ночное время, но и днем ее можно застать прогуливающейся по своей резиденции.

В природе карликовых бегемотов осталось менее трех тысяч, они относятся к вымирающим видам. Поэтому роль зоопарков в сохранении их популяции особенно высока.

Показательное кормление Евы пройдет в Екатеринбургском зоопарке 15 февраля в 15:00 в павильоне «Центральный».

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