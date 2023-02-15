Осужденные в колонии Краснотурьинска изготовили игрушки и теплые вещи для детей ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Осужденные женщины из ИК-16 Краснотурьинска присоединились к благотворительной акции «Подари детям сказку» и изготовили игрушки и теплые вещи для детей ДНР и ЛНР. Также они собрали настольные игры и детские книги.

- Несмотря на то, что женщины находятся в местах лишения свободы, прежде всего они матери, которые искренне любят своих детей и не остаются безучастными к детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Ведь чужих детей не бывает, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В ГУФСИН отметили, что в учреждении стало доброй традицией оказывать посильную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишенным по разным причинам родительской опеки и домашнего тепла.

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