В Свердловскую область пытались ввезти почти две тонны поддельного сливочного масла

Во время проверки в нем обнаружили все признаки фальсификации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пытались ввезти поддельное сливочное масло. Во время проверки в нем обнаружили все признаки фальсификации: маркировка, ветеринарно-санитарное состояние и благополучие мест происхождения. Всего же на территорию региона поставили почти две тонны продукта.

- Установить качество и безопасность продукции не предоставляется возможным, в связи поступлением продукции с фантомной площадки, что является нарушением оформления ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Напомним, в декабре прошлого года выяснилось, что в Свердловской области уничтожили 40 тонн небезопасного сливочного масла.

- В результате анализа в ФГИС «Меркурий» установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта ИП Заботиной А.А. (цех фасовки спреда сливочного масла в Сысертском районе) поступила продукция, не соответствующая обязательным требованиям ветеринарного законодательства, - говорилось в сообщении регионального Россельхознадзора.

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