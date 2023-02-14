Специалисты СК проверят скандальную закусочную Екатеринбурга, где отравились пять человек

В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий для выяснения точного количества пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты следственного комитета проведут проверку после очередного массового отравления в скандально известной закусочной «У Аро». Как выяснилось, новые случаи были зафиксированы с 4 по 10 февраля, при этом двоих пострадавших пришлось госпитализировать.

- В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий для выяснения точного количества пострадавших и установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кроме того, эпидемиологическое расследование проводят специалисты регионального Роспотребнадзора.

- У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести: повышенная температура, рвота. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус второго типа, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».