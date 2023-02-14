В Екатеринбурге водитель иномарки при выезде со двора сбил 17-летнюю девушку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Hyundai Creta при выезде со двора сбил 17-летнюю девушку. Инцидент произошел днем 14 февраля на улице Луначарского. В итоге пострадавшая обратилась в больницу с различными травмами.

Прибывшие на место происшествия инспекторы выяснили, что за рулем кроссовера сидела 31-летняя местная жительница, ее водительский стаж составляет 11 лет.

- Женщина пояснила, что, выезжая с дворовой территории остановилась, для того чтобы пропустить пешеходов, начала движение, но девочку не заметила, в результате чего допустила наезд, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, что в Екатеринбурге автоинспекторы разыскивают неизвестного водителя, который сбил 14-летнего мальчика и уехал с места происшествия. Инцидент произошел днем 13 февраля во дворе жилого дома № 57 по улице Блюхера.