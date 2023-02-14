Предупреждение от уральских синоптиков начинает действовать с вечера 14 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область до конца рабочей недели накроет смогом. Предупреждение от уральских синоптиков начинает действовать с вечера 14 февраля. По словам специалистов, на это время объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

- Предупреждение будет действовать до 20:00 17 февраля. Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - уточнили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Свердловской области ожидается похолодание. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха будет ниже нормы на два градуса в период с 16 по 20 февраля.

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