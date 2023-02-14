Средства на улучшение придомовых территории выделены из муниципального бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга утвердили 10 дворов, которые будут благоустроены в 2023 году. Средства на улучшение придомовых территории выделены из муниципального бюджета.

- Работы проведут по следующим адресам: Тагильская, 23, Фрунзе, 76а, Амундсена, 64, Амундсена, 68, Малышева, 84, 22 Партcъезда, 12, 14, Фестивальная, 27, 29, 29а, 40-летия Октября, 9, Коллективный, 11, 13, 15, Селькоровская, 38, 40, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Благоустройство дворов включает в себя ремонт детских площадок, монтаж зон для занятий спортом у взрослых, восстановлению газонов и цветников, реконструкция хозяйственных и контейнерных площадок, , асфальтированию проездов и тротуаров.