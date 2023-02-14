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НовостиОбщество14 февраля 2023 15:32

В мэрии Екатеринбурга утвердили 10 дворов, которые будут благоустроены в 2023 году

Средства на улучшение придомовых территории выделены из муниципального бюджета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Средства на улучшение придомовых территории выделены из муниципального бюджета.

Средства на улучшение придомовых территории выделены из муниципального бюджета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга утвердили 10 дворов, которые будут благоустроены в 2023 году. Средства на улучшение придомовых территории выделены из муниципального бюджета.

- Работы проведут по следующим адресам: Тагильская, 23, Фрунзе, 76а, Амундсена, 64, Амундсена, 68, Малышева, 84, 22 Партcъезда, 12, 14, Фестивальная, 27, 29, 29а, 40-летия Октября, 9, Коллективный, 11, 13, 15, Селькоровская, 38, 40, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Благоустройство дворов включает в себя ремонт детских площадок, монтаж зон для занятий спортом у взрослых, восстановлению газонов и цветников, реконструкция хозяйственных и контейнерных площадок, , асфальтированию проездов и тротуаров.