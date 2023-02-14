В уральском поселке похоронили сына священника, погибшего во время спецоперации на Украине

Фото: социальные сети главы Староуткинска Любови Бурухиной

В Староуткинске простились 25-летним Иваном Вильчинским, который героически погиб во время спецоперации на Украине. Молодой человек служил на территории Луганской Народной Республики, куда отправился добровольцем в октябре прошлого года: парень всегда хотел стать танкистом.

- Волею случая его назначили механиком - водителем танка. Он за три дня освоил устройство танка. 13 января пришла трагическая весть о том, что Ивана не стало. Его военное подразделение при выполнении боевой задачи попало под минометный обстрел, - написала на своей странице в социальных сетях глава Староуткинска Любовь Бурухина.

Проводить в последний путь земляка пришли многие жители поселка.

- Он был мне как брат! - рассказывал «КП-Екатеринбург» сослуживец Ивана Артем. - Мы вместе пошли добровольцами на Украину. В один день, 11 октября, подписывали контракт в 32-м военном городке. Ваня никогда не был трусом. 14 ноября мы попали под артобстрел. Он длился в течение двух часов. Я получил множественное осколочное ранение и лежал под танком. Ваня один из первых кинулся меня искать, а когда нашел, вытащил и оказал медицинскую помощь.