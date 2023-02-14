В Нижнем Тагиле поймали рецидивиста, который грабил пенсионерок

Злоумышленник нападал со спины и вырывал у них сумки с документами и деньгами. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 46-летнего рецидивиста, которого подозревают в серии нападений на пенсионерок. Как выяснилось, с 28 января по 2 февраля в дежурную часть обратились сразу пять пожилых женщин, которые пожаловались на неизвестного грабителя.

Злоумышленник нападал со спины и вырывал у них сумки с документами и деньгами.

- Все потерпевшие описывали нападавшего как худощавого, ростом 175 – 180 сантиметров, одет был в темную куртку с капюшоном, темные, предположительно, спортивные штаны, черную вязаную шапку, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Под подозрение попал местный житель, который уже проходил по уголовному делу о краже. За ним установили слежку, а вскоре задержали, однако показания он давать отказался.

- В дальнейшем все потерпевшие опознали в задержанном напавшего на них мужчину. Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в полиции.