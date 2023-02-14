В лесопарке Ревды жители нашли трупы домашних коз

У животных вирусов не обнаружили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде местные жители обнаружили несколько трупов коз. Тела животных лежали прямо в лесопарке в районе Гусевки. Впервые о находке стало известно 13 февраля, о чем сообщал Telegram-канал «Ревда-Инфо», а на следующий день трупы домашнего скота вывезли с места инцидента.

- По информации департамента ветеринарии Свердловской области, администрацией городского округа Ревда организован вывоз трупов животных на специализированный полигон и их утилизация. Место обнаружения продезинфицировано в соответствии с существующими правилами, - сообщили «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Специалисты ветеринарной станции взяли пробы. Опасных инфекционных заболеваний у погибших коз не обнаружили. Обстоятельства, при которых животные оказались выкинуты в лесопарке, устанавливаются в правоохранительных органах, уточняют в ДИПе.