В Каменске-Уральском изменят маршрут автобуса №4

Маршрут позволит обеспечить транспортную доступность района Южный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском с 1 апреля 2023 года меняется городской автобусный маршрут №4. Об этом пишет информационный портал KU66.RU.

С начала апреля автобусы будут в обоих направлениях курсировать по улице Каменская, а также заезжать на остановочный комплекс «Улица Героев Отечества».

Из-за этого общая протяженность автобусного маршрута №4 вырастет на 1,2 километра. На маршруте с 1 апреля будут работать не девять, а восемь маршрутов.

Причина продления маршрута в активной застройке района Южный, которому обеспечат транспортную доступность.