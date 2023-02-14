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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:51

В Каменске-Уральском изменят маршрут автобуса №4

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Маршрут позволит обеспечить транспортную доступность района Южный

Маршрут позволит обеспечить транспортную доступность района Южный

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском с 1 апреля 2023 года меняется городской автобусный маршрут №4. Об этом пишет информационный портал KU66.RU.

С начала апреля автобусы будут в обоих направлениях курсировать по улице Каменская, а также заезжать на остановочный комплекс «Улица Героев Отечества».

Из-за этого общая протяженность автобусного маршрута №4 вырастет на 1,2 километра. На маршруте с 1 апреля будут работать не девять, а восемь маршрутов.

Причина продления маршрута в активной застройке района Южный, которому обеспечат транспортную доступность.