Уральские инспекторы ГИБДД поймали владельца элитного Mercedes с поддельными номерами

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Уральские сотрудники ГИБДД задержали владельца элитного Mercedes с подложными номерами. Лихач на дорогой иномарке часто нарушал ПДД, при этом его номера числились в базе как утерянные. Владельца внедорожника задержали на Серовском тракте.

Владельцем машины оказался 48-летний местный житель, примечательно, что он управлял машиной на законных основаниях: он был вписан в страховой полис, на руках имелись документы о регистрации транспорта.

- При более тщательном осмотре инспекторы увидели специальное магнитные устройства, с помощью которых госномера крепились на места. Водитель пояснил, что «не посмотрел на номера перед поездкой», и признал свою вину в том, что использовал подложный госномер, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Во время проверки выяснилось, что только за последние два месяца мужчина 50 раз нарушил правила дорожного движения, в основном штрафы приходили за превышение скоростного режима.